Российские волейболистки одержали вторую победу в квалификации ОИ-2020

Женская сборная России по волейболу одержала вторую победу в матче в мировой олимпийской квалификации. Матчи группы Е проходят в калининградском дворце спорта «Янтарный». Во втором туре российские волейболистки нанесли поражение сборной Канады со счётом 3:0 (25:13, 25:21, 25:22). Самым результативным игроком матча стала Наталия Гончарова, на счету которой 21 очко. 14 очков принесла команде Ирина Воронкова.

Накануне россиянки выиграли у сборной Мексики (3:0). Для канадок поражение стало вторым на турнире.

По итогам однокругового соревнования путёвку в Токио-2020 получит только победитель группы, который определится 4 августа во встрече сборных России и Южной Кореи, одержавших по две победы.

Следующий шанс квалифицироваться на летние Игры у неудачников будет в январе 2020 года на континентальных отборах.

Волейбол. Олимпийская квалификация. Калининград, Россия

Женщины. Группа Е. Второй тур

Россия – Канада – 3:0 (25:13, 25:21, 25:22).