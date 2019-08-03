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Российские волейболистки одержали вторую победу в квалификации ОИ-2020

Российские волейболистки одержали вторую победу в квалификации ОИ-2020
Волейбол / Сборная России 0

Женская сборная России по волейболу одержала вторую победу в матче в мировой олимпийской квалификации. Матчи группы Е проходят в калининградском дворце спорта «Янтарный». Во втором туре российские волейболистки нанесли поражение сборной Канады со счётом 3:0 (25:13, 25:21, 25:22). Самым результативным игроком матча стала Наталия Гончарова, на счету которой 21 очко. 14 очков принесла команде Ирина Воронкова.

Накануне россиянки выиграли у сборной Мексики (3:0). Для канадок поражение стало вторым на турнире.

По итогам однокругового соревнования путёвку в Токио-2020 получит только победитель группы, который определится 4 августа во встрече сборных России и Южной Кореи, одержавших по две победы.

Следующий шанс квалифицироваться на летние Игры у неудачников будет в январе 2020 года на континентальных отборах.

Волейбол. Олимпийская квалификация. Калининград, Россия
Женщины. Группа Е. Второй тур

Россия – Канада – 3:0 (25:13, 25:21, 25:22).

Олимпийская квалификация (ж). Группа E. 2-й тур
03 августа 2019, суббота. 20:00 МСК
Россия
3 : 0
25:13, 25:21, 25:22
Канада
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