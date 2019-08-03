Старцева — о матче с Кореей за путёвку на ОИ-2020: завтра — день икс

Капитан команды связующая сборной России по волейболу Евгения Старцева поделилась ожиданиями от предстоящего матча третьего тура олимпийской квалификации в группе Е с командой Южной Кореи.

«Завтра —день икс. Все всё прекрасно понимают. Прекрасно знаем Корею и будем готовиться. Завтра очень важный день, поэтому сейчас нужно отдыхать и потом готовиться к матчу», — сказала Старцева.

Видео доступно в «Инстаграме» сборной России по волейболу.

В ходе олимпийской квалификации в Калининграде сборные России и Южной Кореи одержали по две победы, последовательно обыграв соперниц из Мексики и Канады. В третьем туре в противостоянии российских и корейских волейболисток определится обладатель путёвки на Игры-2020 в Токио.