Старцева — о матче с Кореей за путёвку на ОИ-2020: завтра — день икс
Капитан команды связующая сборной России по волейболу Евгения Старцева поделилась ожиданиями от предстоящего матча третьего тура олимпийской квалификации в группе Е с командой Южной Кореи.
«Завтра —день икс. Все всё прекрасно понимают. Прекрасно знаем Корею и будем готовиться. Завтра очень важный день, поэтому сейчас нужно отдыхать и потом готовиться к матчу», — сказала Старцева.
Видео доступно в «Инстаграме» сборной России по волейболу.
В ходе олимпийской квалификации в Калининграде сборные России и Южной Кореи одержали по две победы, последовательно обыграв соперниц из Мексики и Канады. В третьем туре в противостоянии российских и корейских волейболисток определится обладатель путёвки на Игры-2020 в Токио.
Российские волейболистки одержали вторую победу в квалификации ОИ-2020
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