Панков — матче с Кореей за путёвку на ОИ: главная задача — закрыть Ён Коун Ким

Главный тренер женской сборной России по волейболу Вадим Панков прокомментировал победу в матче олимпийской квалификации с Канадой (3:0).
«Важно, что мы победили сегодня со счётом 3:0, сэкономили силы. Во втором и третьем сетах счёт был примерно равный, и это говорит о том, что Канада — хорошая команда. Они абсолютно не стесняются, великолепно нападают, рискуют, играют комбинации. Впереди – решающий матч с Кореей. Главная задача — закрыть Ён Коун Ким. Именно она приносит больше всех очков. Но у них есть и первые темпы хорошие, второй игрок четвёртой зоны. С другой стороны, у кореянок много проблем на блоке. Будем стараться использовать эти моменты», — приводит слова Панкова пресс-служба калининградского «Локомотива».
В ходе олимпийской квалификации в Калининграде сборные России и Южной Кореи одержали по две победы, последовательно обыграв соперниц из Мексики и Канады. В третьем туре в противостоянии российских и корейских волейболисток определится обладатель путёвки на Игры-2020 в Токио.
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