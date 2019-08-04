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Стало известно расписание мужской волейбольной квалификации к Играм-2020

Стало известно расписание мужской волейбольной квалификации к Играм-2020
Волейбол / Сборная России 0

Известно расписание мужского волейбольного турнира, в котором определится один из обладателей путёвки на Олимпийские игры 2020 года в Токио. В одной группе со сборной России на «Сибур-Арене» в Санкт-Петербурге сыграют команды Кубы, Ирана и Мексики. Соревнования пройдут с 9 по 11 августа.

Расписание турнира

9 августа

16:00 Иран – Куба
19:00 Россия – Мексика.

10 августа

16:00 Иран – Мексика
19:00 Россия – Куба.

11 августа

16:00 Куба – Мексика
19:00 Россия – Иран.

Фото доступно в «инстаграме» ВФВ.

Помимо победителей Лиги наций – 2019 в составе российской команды под руководством главного тренера Туомаса Саммельвуо выступят многолетние лидеры национальной сборной: Александр Бутько, Максим Михайлов, Артём Вольвич и Дмитрий Мусэрский.

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