Волейболистки Канады завершили отбор на ОИ победой над Мексикой в Калининграде

Женская сборная Канады по волейболу одержала победу в матче неудачников мировой олимпийской квалификации в группе Е. Канадские и мексиканские спортсменки потерпели поражения в первых двух турах соревнований группы Е в калининградском дворце спорта «Янтарный». В очном противостоянии команда Канады обыграла сборную Мексики со счётом 3:0 (35:22, 25:15, 25:17). Самыми результативными игроками матча стали канадская диагональная Алекса Ли Грей, принесшая своей команде 21 очко, и доигровщица мексиканок Саманта Брикио, на счету которой 16 очков.

В заключительном матче соревнований сборные России и Южной Корее разыграют путёвку на Олимпийские игры в Токио, которая достанется победителю.

Волейбол. Олимпийская квалификация. Калининград, Россия

Женщины. Группа Е. Третий тур

Мексика – Канада – 0:3 (22:25, 15:25, 17:25).