Алекно — о разрывах контрактов: жаль, что мужское слово перестало иметь значение

Главный тренер казанского «Зенита» Владимир Алекно прокомментировал не согласованные с клубами переходы игроков в санкт-петербургский «Зенит». «Белогорье» возмущено переходом связующего Романа Порошина, из «Урала» ушёл блокирующий Игорь Филиппов, СМИ пишут о скором трансфере главного тренера сборной России и «Кузбасса» Туомаса Саммельвуо. У всех были действующие контракты с клубами.

«Очень жаль, что сегодня мужское слово, рукопожатие, договорённости перестали иметь значение. На это я смотрю с сожалением.

Есть два перехода, вместе с тренером – три, хотя это пока ещё слухи. И Порошин, и Филиппов имели контракты. Я не знаю, прописаны там компенсации или нет. Но компенсация выплачивается клубу, когда клуб согласен на переход. Но как я понимаю, ни Белгород, ни «Урал» не согласны были с этими переходами.

Это ещё ладно. А куда подевалось мужское слово? Сегодня дают объяснение, что контракты не так подписаны. Как подписаны контракты – это внутренние дела клубов. Но если клуб с этим переходом не согласен… Были времена, когда я договаривался с игроком, мы жали руки, он давал слово, а контракт подписывали через месяц, через два.

Больше чем уверен, что такие игроки, как Тетюхин, Хтей, Волков сдержали бы слово. С Тетюхиным у нас контракт был на бумажке прописан, и никто не думал, что он разменяет «за пару сольдов» и куда-то уйдёт. Когда ты мужик и даёшь слово, контракты – дело десятое. Это лично моё мнение.

Тот же Максим Михайлов – неприкасаемый, что ли? Или Бутько, Вольвич? Их могут приглашать любые клубы. Но у них есть контракты с казанским «Зенитом», есть договорённости, и я уверен, что они сдержат своё слово», — приводит слова Алекно ИА «Бел.Ру».

Хтей: Порошин разорвал контракт и поступил с «Белогорьем» некрасиво