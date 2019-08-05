Российские волейболисты не отдали ни сета Австралии в товарищеском матче

Мужская сборная России по волейболу выиграла второй товарищеский матч со сборной Австралии на «Сибур-Арене» в Санкт-Петербурге. Как и накануне, игра состояла из четырёх сетов – и вновь все партии остались за подопечными Туомаса Саммельвуо. Российские волейболисты обыграли австралийцев со счётом 4:0 (25:16, 25:23, 25:20, 25:16).

Все 12 игроков национальной команды получили игровое время и набрали очки. Австралийцы смогли оказать сопротивление только во втором сете, по ходу которого вели 10:4.

С 9 по 11 августа на «Сибур-Арене» пройдёт олимпийская квалификация. 9 августа сборная России встретится с командой Мексики, 10-го — с соперниками из Кубы, 11-го — с Ираном. Только победитель отборочного турнира получит право в 2020 году выступить на Олимпийских играх в Токио.

Российские волейболисты обыграли Австралию в товарищеском матче в Петербурге