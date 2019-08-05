Сиденко: «Урал» ведёт переговоры с двумя легионерами — сербом и турком
Главный тренер волейбольного клуба «Урал» Константин Сиденко рассказал о подготовке команды к новому сезону, а также о том, как проходят переговоры с легионерами.
«Первые тренировки всегда проходят хорошо, ребята после отпуска выходят голодные до работы. У нас новый коллектив, тренировочный процесс проходит очень весело.
Филиппов? Все уже прекрасно знают, что Игорь нас покинул. Он перейдёт в питерский «Зенит».
Есть два легионера, с которыми ведём переговоры, – это серб и турок, пока не будем называть фамилии", – цитирует Сиденко «Спорт Бизнес Online».
«Урал» в минувшем розыгрыше Суперлиги занял восьмое место.
Напомним, Уфа вошла в список российских городов, которые примут матчи мужского чемпионата мира 2022 года.
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