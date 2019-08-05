Гончарова: сборная России по валидолу? Нет, по волейболу мне больше нравится

Волейболистка сборной России Наталия Гончарова прокомментировала победу национальной команды в матче олимпийской квалификации с Южной Кореей (3:2) и завоевание путёвки на Игры-2020 в Токио.
«В первых двух партиях мы перенервничали, сделали много ошибок. Лично у меня ничего не получалось. Но самое главное, что собрались – выиграли третий и четвёртый сеты. А пятый – это всегда 50 на 50.
Если честно, даже не помню, что мы уступали в третьей партии 18:22. В третьем сете говорили друг другу, что, если проиграем 0:3, это будет полный позор. Это уже не сборная России, так играть нельзя.
Тот эпизод, когда в концовке третьей партии сыграла в защите, помню. Хорошо, что у нас были переломные мячи и мы их выигрывали. Я рада за команду и за наших болельщиков.
Сборная России по валидолу? Нет, мне по волейболу больше нравится», – цитирует Гончарову «Спорт-экспресс».
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