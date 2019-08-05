Алекно: я не мог предать Казань и поехать работать в Санкт-Петербург

Наставник казанского «Зенита» Владимир Алекно прокомментировал информацию, что весной ему предлагали возглавить «Зенит» из Санкт-Петербурга.
«Я прекрасно понимаю перспективы питерского «Зенита», его возможности и амбиции. Но, во-первых, на следующий год по состоянию здоровья мне нужно взять паузу. Но не это главное. У меня есть договорённость с игроками, со штабом, который я привёл за собой, десять лет нога в ногу идём. В Казани есть руководство клуба, есть друзья, и это несоизмеримо. Основное: я просто не смог предать. Я посчитал нужным полететь в Санкт-Петербург и объяснить свою позицию.
Создание в Санкт-Петербурге базового клуба сборной России? Что создают базовый клуб сборной и если от этого сборная выиграет чемпионат мира – на это я смотрю положительно. Если в этом видят перспективу – то почему нет? Когда-то и казанский «Зенит» был базовым, я привёз шесть игроков – олимпийских чемпионов в «Зенит», – цитирует Алекно «Бел.Ру».
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