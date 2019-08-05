Бочарова и Воронина выиграли матч открытия ЧЕ по пляжному волейболу в Москве

Чемпионки Европы U20 россиянки Мария Бочарова и Мария Воронина одержали победу в матче открытия чемпионата Европы по пляжному волейболу в Москве. Бочарова и Воронина нанесли поражение австрийской паре Лена Плезиучниг/Катарина Шютценхефер со счётом 2:0 (21:16, 21:18).
Чемпионат Европы по пляжному волейболу проходит в «Лужниках» с 5 по 11 августа. Россию в соревнованиях представляют шесть мужских и пять женских пар. Кроме Бочаровой и Ворониной в женском турнире заявлены Екатерина Бирлова и Евгения Уколова, Анастасия Фролова и Александра Ганенко, Дарья Рудых и Ксения Дабижа, Надежда Макрогузова и Светлана Холомина.
В мужском турнире выступят чемпионы мира Вячеслав Красильников/Олег Стояновский, Илья Лешуков/Константин Семёнов, Никита Лямин/Тарас Мыськив, Руслан Быканов/Валерий Самодай, Сергей Горбенко/Василий Иванов и Игорь Величко/Максим Худяков.
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