Олимпийский чемпион Волков подписал контракт с «Динамо-ЛО»

Олимпийский чемпион 2012 года, центральный блокирующий Александр Волков подписал контракт с «Динамо-ЛО», сообщает пресс-служба сосновоборской команды.



34-летний Волков ранее защищал цвета московского «Динамо», «Луча, итальянского «Кунео», казанского «Зенита», «Урала» и команды «Газпром-Югра». В «Динамо-ЛО» перешёл из санкт-петербургского «Зенита», в составе которого играл с момента основания в 2017 году.

В составе сборной России Волков – победитель Мировой лиги — 2011, Кубка мира — 2011, бронзовый призер Олимпиады-2008, олимпийский чемпион Лондона.

Волков – пятикратный чемпион России, двукратный победитель Кубка России, трёхкратный обладатель Суперкубка России, обладатель Кубка и Суперкубка Италии, победитель Лиги чемпионов сезона-2011/12.