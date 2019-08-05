Олимпийский чемпион Волков подписал контракт с «Динамо-ЛО»
Олимпийский чемпион 2012 года, центральный блокирующий Александр Волков подписал контракт с «Динамо-ЛО», сообщает пресс-служба сосновоборской команды.
34-летний Волков ранее защищал цвета московского «Динамо», «Луча, итальянского «Кунео», казанского «Зенита», «Урала» и команды «Газпром-Югра». В «Динамо-ЛО» перешёл из санкт-петербургского «Зенита», в составе которого играл с момента основания в 2017 году.
В составе сборной России Волков – победитель Мировой лиги — 2011, Кубка мира — 2011, бронзовый призер Олимпиады-2008, олимпийский чемпион Лондона.
Волков – пятикратный чемпион России, двукратный победитель Кубка России, трёхкратный обладатель Суперкубка России, обладатель Кубка и Суперкубка Италии, победитель Лиги чемпионов сезона-2011/12.
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