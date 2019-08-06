Гамова: противостояние с Кореей показало, что потенциал у нашей команды хороший

Двукратная чемпионка мира и серебряный призёр Олимпийских игр Екатерина Гамова прокомментировала результат заключительного матча отборочного турнира в группе Е, в котором сборная России выиграла у команды Южной Кореи со счётом 3:2 (21:25, 20:25, 25:22, 25:16, 15:11).

Благодаря этой победе женская сборная России по волейболу завоевала путёвку на Олимпийские игры 2020 года в Токио.

«Команда Кореи проводила достаточно хорошую игру. Мы не справлялись с комбинациями соперника. Но, когда в третьем сете случился перелом, у России вдруг заработал блок. Это стало приносить нам результат. Наши девчонки сумели нейтрализовать атаку Кореи и начали действовать более уверенно.

Я бы не хотела никого выделять из нашей команды. На мой взгляд, секрет успеха в матче с Кореей в том, что все наши девчонки выступали как единое целое. Если в первой половине игры наблюдалась разрозненность в их действиях, то в тяжелый момент третьей партии они сплотились и уже не отпускали соперника дальше. Это и принесло результат.

Сложно обсуждать игру сборной России в матчах с Мексикой и Канадой, поскольку это соперники не уровня нашей команды. А вот противостояние с Кореей показало, что потенциал у нашей команды хороший. Нужно разбираться, почему не удалось продемонстрировать с самого начала ту игру, которая позволила нам победить. Но проявленный характер и качество волейбола в конце третьей и двух последних партиях внушают оптимизм. Главное, что удалось заранее пробиться на Олимпиаду. Следующий этап — чемпионат Европы, к которому как раз есть время подготовиться», — приводят слова Гамовой «Известия».