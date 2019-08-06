Зарплата Саммельвуо в питерском «Зените» составит $ 400 тыс.
Стало известно, сколько будет получать в санкт-петербургском «Зените» финский специалист Туомас Саммельвуо, если заключит контракт с командой.
По информации La Gazzetta dello Sport, главный тренер сборной России подпишет трёхлетнее соглашение с зарплатой около $ 400 тыс. в год.
Сообщается, что помощником Саммельвуо в «Зените» будет итальянец Клаудио Рифелли – его ассистент по работе в сборной Финляндии, «Кузбассе» и сборной России.
43-летний Саммельвуо с 2016 года возглавляет «Кузбасс», который в сезоне-2018/19 привёл к чемпионству. Он ранее возглавлял сборную Финляндии, а с 2019 года стал главным тренером сборной России. Национальная команда под руководством финского наставника стала победителем Лиги наций — 2019.
Президент ВФВ: контракт Саммельвуо с питерским «Зенитом» ещё не подписан
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