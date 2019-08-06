Стал известен возможный преемник Саммельвуо в «Кузбассе»
Бывший наставник сборной Сербии Веселин Вукович может стать новым главным тренером «Кузбасса». Он считается главным претендентом на этот пост, информирует La Gazzetta dello Sport.
В «Кузбассе» Вукович сменит Туомаса Саммельвуо, который близок к подписанию трёхлетнего контракта с санкт-петербургским «Зенитом». Зарплата 43-летнего финна в новой команде составит $ 400 тыс. в год. О его назначении должно быть официально объявлено 11 августа, после того, как мужская сборная России под руководством Саммельвуо завершит квалификацию на Олимпийские игры 2020 года в Токио.
Ранее сообщалось, что помощником Саммельвуо в «Зените» будет итальянец Клаудио Рифелли – его ассистент по работе в сборной Финляндии, «Кузбассе» и сборной России.
Зарплата Саммельвуо в питерском «Зените» составит $ 400 тыс.
- 6 августа 2019
-
12:19
-
11:04
-
09:37
-
08:56
- 5 августа 2019
-
22:23
-
21:46
-
17:23
-
15:43
-
13:55
-
09:54
-
09:24
-
01:00
-
00:46
-
00:35
-
00:25
-
00:01
- 4 августа 2019
-
22:30
-
18:51
-
18:37
- 3 августа 2019
-
23:25
-
23:09
-
22:52
-
21:41
-
20:10
-
18:38
-
14:52
-
13:29
-
11:12
-
10:52
-
10:30
- 2 августа 2019
-
22:55
-
22:49
-
21:30
-
19:56
-
19:33
Партнерский контент