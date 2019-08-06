Стал известен возможный преемник Саммельвуо в «Кузбассе»

Бывший наставник сборной Сербии Веселин Вукович может стать новым главным тренером «Кузбасса». Он считается главным претендентом на этот пост, информирует La Gazzetta dello Sport.

В «Кузбассе» Вукович сменит Туомаса Саммельвуо, который близок к подписанию трёхлетнего контракта с санкт-петербургским «Зенитом». Зарплата 43-летнего финна в новой команде составит $ 400 тыс. в год. О его назначении должно быть официально объявлено 11 августа, после того, как мужская сборная России под руководством Саммельвуо завершит квалификацию на Олимпийские игры 2020 года в Токио.

Ранее сообщалось, что помощником Саммельвуо в «Зените» будет итальянец Клаудио Рифелли – его ассистент по работе в сборной Финляндии, «Кузбассе» и сборной России.