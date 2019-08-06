Фролова и Ганенко стартовали с победы на ЧЕ по пляжному волейболу в Москве

Россиянки Анастасия Фролова и Александра Ганенко выиграли стартовый матч группы B на чемпионате Европы по пляжному волейболу. Турнир проходит в Москве на Фестивальной площади спорткомплекса «Лужники».
Российские «пляжницы» победили представительниц Финляндии Тару Лахти и Анниину Парккинен со счётом 21:11, 13:21, 15:6. В другом поединке группы швейцарки Йоана Хайдрих и Аноук Верж-Депре взяли верх над Лаурой Людвиг и Маргаретой Козух из Германии.
На групповом этапе выступят по 32 пары в мужском и женском турнирах. Победители отборочных групп пройдут в 1/8 финала. Командам, занявшим вторые и третьи места, для попадания в плей-офф предстоит сыграть стыковые матчи.
Чемпионат Европы по пляжному волейболу завершится 11 августа. Турнир проводится с 1993 года.
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