Россияне Худяков и Величко проиграли на старте ЧЕ по пляжному волейболу в Москве

Россияне Максим Худяков и Игорь Величко уступили в первом матче группы F на чемпионате Европы по пляжному волейболу. Турнир проходит в Москве.

Российские «пляжники» проиграли представителям Италии Энрико Росси и Адриану Карамбуле со счётом 14:21, 16:21. В следующем матче Худяков и Величко сыграют с испанским дуэтом Пабло Эррера/Адриан Гавира.

В группе А россияне Руслан Быканов и Валерий Самодай уступили латвийцам Мартинсу Плавинсу и Эдгарсу Токсу — 17:21, 10:21.

На групповом этапе выступят по 32 пары в мужском и женском турнирах. Победители отборочных групп пройдут в 1/8 финала. Командам, занявшим вторые и третьи места, для попадания в плей-офф предстоит сыграть стыковые матчи.

Чемпионат Европы по пляжному волейболу завершится 11 августа. Турнир проводится с 1993 года.