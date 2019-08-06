Россияне Лямин и Мыськив с победы начали ЧЕ по пляжному волейболу в Москве

Россияне Никита Лямин и Тарас Мыськив выиграли свой стартовый матч на чемпионате Европы по пляжному волейболу в Москве. В группе D они одолели итальянскую пару Тициано Андреатта/Андреа Абьятти со счётом 14:21, 21:19, 15:11.
Ранее в стартовых матчах своих групп три российские пары потерпели поражение. Максим Худяков и Игорь Величко проиграли представителям Италии Энрико Росси и Адриану Карамбуле со счётом 14:21, 16:21. Руслан Быканов и Валерий Самодай уступили латвийцам Мартинсу Плавинсу и Эдгарсу Токсу — 17:21, 10:21. Сергей Горбенко и Александр Лихолетов не смогли обыграть итальянцев Даниэле Лупо и Паоло Николаи — 16:21, 17:21.
На групповом этапе выступят по 32 пары в мужском и женском турнирах. Победители отборочных групп пройдут в 1/8 финала. Командам, занявшим вторые и третьи места, для попадания в плей-офф предстоит сыграть стыковые матчи.
Чемпионат Европы по пляжному волейболу завершится 11 августа. Турнир проводится с 1993 года.
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