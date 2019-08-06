Россияне Семёнов и Лешуков победили на старте ЧЕ по пляжному волейболу в Москве
Константин Семёнов и Илья Лешуков с победы начали чемпионат Европы по пляжному волейболу, который проходит в Москве.
Российские волейболисты в группе С обыграли представителей Австрии Робина Зайдля и Филиппа Валлера со счетом 21:15, 21:15. В следующем матче Семёнов и Лешуков сыграют с сербами Лазаром Коларичем и Стефаном Бастой.
На групповом этапе выступят по 32 пары в мужском и женском турнирах. Победители отборочных групп пройдут в 1/8 финала. Командам, занявшим вторые и третьи места, для попадания в плей-офф предстоит сыграть стыковые матчи.
Чемпионат Европы по пляжному волейболу завершится 11 августа. Турнир проводится с 1993 года.
Ранее победы в мужском турнире одержали ещё две российские пары.
Красильников и Стояновский выиграли стартовый матч на ЧЕ по пляжному волейболу
Россияне Лямин и Мыськив с победы начали ЧЕ по пляжному волейболу в Москве
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