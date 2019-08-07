Игрок «Кузбасса» рассказал, где будет работать Туомас Саммельвуо

Блокирующий кемеровского «Кузбасса» Дмитрий Пашицкий подтвердил информацию о том, что главный тренер Туомас Саммельвуо возглавит санкт-петербургский «Зенит».
«Да, Туомас уходит в питерский «Зенит». Его не будет у нас в команде в Кемерово. Почему он уходит? Сейчас бессмысленно гнать бочки и догадываться. Он должен был оставаться ещё на один год.
Я думаю всем стоит подождать пару недель, когда будет внятный ответ – что да как и почему. Тогда будет всё ясно. Но в любом случае вся команда остаётся, все ребята остаются. Никто и не хотел и не думал уходить. Гнать что кто-то собирается уходить – это всё глупости. Мы доказали, что мы все вместе можем играть, выигрывать. Мы сделали чудо. Мы все ждём нового сезона. Всё будет супер. Не надо переживать. Всем сердцем за «Кузбасс»!», – сообщил Пашицкий в «Инстаграме».
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