Бочарова и Воронина пробились в плей-офф ЧЕ по пляжному волейболу в Москве

Россиянки Мария Бочарова и Мария Воронина взяли верх над норвежками Викторией Кьёлберг и Ане Хьортланд в матче чемпионата Европы по пляжному волейболу в Москве и сыграют в плей-офф турнира.

В поединке группы С российские «пляжницы» обыграли соперниц со счётом 16:21, 21:14, 15:10.

В следующей игре Бочаровой и Ворониной, которые одержали 2 победы в 2 встречах, будут противостоять представительницы Чехии Мартина Боннерова и Мартина Майкснерова.

На групповом этапе выступят по 32 пары в мужском и женском турнирах. Победители отборочных групп пройдут в 1/8 финала. Командам, занявшим вторые и третьи места, для попадания в плей-офф предстоит сыграть стыковые матчи.

Чемпионат Европы по пляжному волейболу завершится 11 августа. Турнир проводится с 1993 года.