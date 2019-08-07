Макрогузова и Холомина вышли в плей-офф чемпионата Европы по пляжному волейболу

Россиянки Надежда Макрогузова и Светлана Холомина завоевали путёвку в плей-офф чемпионата Европы по пляжному волейболу. Турнир проходит в Москве.

Во втором матче группового этапа российские «пляжницы» взяли верх над испанской парой Анхела Лобато Эрреро/Амаранта Фернандес Наварро со счётом 21:16, 21:19.

Завтра, 8 августа, Макрогузова и Холомина поспорят за первое место в квартете с испанками Лилианой Фернандес Штайнер и Эльсой Бакерисо Макмиллан.

На групповом этапе выступят по 32 пары в мужском и женском турнирах. Победители отборочных групп пройдут в 1/8 финала. Командам, занявшим вторые и третьи места, для попадания в плей-офф предстоит сыграть стыковые матчи.

Чемпионат Европы по пляжному волейболу в Москве завершится 11 августа.