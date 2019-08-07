Россияне Худяков и Величко проиграли второй матч на ЧЕ по пляжному волейболу

Россияне Максим Худяков и Игорь Величко уступили во втором матче группы F на чемпионате Европы по пляжному волейболу в Москве.

Российские «пляжники» проиграли представителям Испании Пабло Эррере и Адриану Гавире со счётом 15:21, 16:21. В первой встрече Худяков и Величко уступили итальянцам Энрико Росси и Адриану Карамбуле.

Россияне Руслан Быканов и Валерий Самодай во втором поединке группы А проиграли представителям Норвегии Андерсу Бернтсену Молу и Кристиану Сандли Соруму — 13:21, 7:21. В первой игре они уступили Мартину Плавинсу и Эдгару Тоцу из Латвии.

На групповом этапе выступят по 32 пары в мужском и женском турнирах. Победители отборочных групп пройдут в 1/8 финала. Командам, занявшим вторые и третьи места, для попадания в плей-офф предстоит сыграть стыковые матчи.

Чемпионат Европы по пляжному волейболу завершится 11 августа.