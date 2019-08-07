Фролова и Ганенко одержали вторую победу на ЧЕ по пляжному волейболу в Москве

Российские «пляжницы» Анастасия Фролова и Александра Ганенко одержали победу во втором матче группы B на чемпионате Европы в Москве.



Россиянки одолели представительниц Швейцарии Йоану Хайдрих и Аноук Верж-Депре со счётом 21:18, 22:20. В первой встрече Фролова и Ганенко обыграли немок Лауру Людвиг и Маргарету Козух.

В турнирной таблице лидируют российские волейболистки, набрав 4 очка. Следом расположились немки и швейцарки (по 3). Последнее место занимают финки (2).

На групповом этапе выступят по 32 пары в мужском и женском турнирах. Победители отборочных групп пройдут в 1/8 финала. Командам, занявшим вторые и третьи места, для попадания в плей-офф предстоит сыграть стыковые матчи.

Чемпионат Европы по пляжному волейболу в Москве завершится 11 августа.