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«Пляжницы» Бирлова и Уколова одержали первую победу на ЧЕ в Москве

«Пляжницы» Бирлова и Уколова одержали первую победу на ЧЕ в Москве
Волейбол / Пляжный волейбол 0

Россиянки Екатерина Бирлова и Евгения Уколова одержали первую победу на групповом этапе чемпионата Европы по пляжному волейболу в Москве. В своём втором матче на турнире они обыграли швейцарскую пару Лаура Калуори/Дуня Герсон со счётом 22:20, 21:19.

Напомним, что в стартовом матче Бирлова и Уколова уступили латвийской паре Тина Граудиня/Анастасия Кравченок — 23:21, 19:21, 13:15.

Следующий матч россиянки проведут 8 августа с представительницами Польши Кингой Войтасик и Катаржиной Коциолек.

На групповом этапе выступят по 32 пары в мужском и женском турнирах. Победители отборочных групп пройдут в 1/8 финала. Командам, занявшим вторые и третьи места, для попадания в плей-офф предстоит сыграть стыковые матчи.

Чемпионат Европы по пляжному волейболу завершится 11 августа. Турнир проводится с 1993 года.

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