«Пляжницы» Бирлова и Уколова одержали первую победу на ЧЕ в Москве

Россиянки Екатерина Бирлова и Евгения Уколова одержали первую победу на групповом этапе чемпионата Европы по пляжному волейболу в Москве. В своём втором матче на турнире они обыграли швейцарскую пару Лаура Калуори/Дуня Герсон со счётом 22:20, 21:19.

Напомним, что в стартовом матче Бирлова и Уколова уступили латвийской паре Тина Граудиня/Анастасия Кравченок — 23:21, 19:21, 13:15.



Следующий матч россиянки проведут 8 августа с представительницами Польши Кингой Войтасик и Катаржиной Коциолек.



На групповом этапе выступят по 32 пары в мужском и женском турнирах. Победители отборочных групп пройдут в 1/8 финала. Командам, занявшим вторые и третьи места, для попадания в плей-офф предстоит сыграть стыковые матчи.



Чемпионат Европы по пляжному волейболу завершится 11 августа. Турнир проводится с 1993 года.