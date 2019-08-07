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Всероссийская федерация волейбола не получала жалоб на жест тренера сборной

Всероссийская федерация волейбола не получала жалоб на жест тренера сборной
Волейбол / Сборная России 0

Всероссийская федерация волейбола (ВФВ) не получала жалоб от представителей Южной Кореи, связанных с действиями старшего тренера женской национальной команды итальянца Серджио Бузато.

«Мы не получали писем от наших коллег», — приводит слова представителя ВФВ ТАСС.

Представители Федерации волейбола Южной Кореи хотят подать жалобу на старшего тренера женской сборной России итальянца Сержио Бузато за жест, в котором корейцы увидели проявление расизма.

4 августа российские волейболистки со счётом 3:2 обыграли Корею в матче отборочного турнира Олимпиады в Токио и завоевали путёвку на Игры-2020. По окончании встречи появилась фотография, на которой Бузато растягивает пальцами веки, показывая узкие глаза.

Федерация волейбола Южной Кореи обвинила тренера сборной России в расизме
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