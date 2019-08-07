Лямин и Мыськив выиграли второй матч на ЧЕ по пляжному волейболу в Москве

Никита Лямин и Тарас Мыськив одержали вторую победу на чемпионате Европы по пляжному волейболу в Москве. В матче группы D россияне были сильнее представителей Турции Мурата Гигиноглу и Волкана Гёгтепе –18:21, 21:17, 15:12.

Вторая победа гарантировала российским «пляжникам» выход из группы. Следующий матч Лямин и Мыськив сыграют с польской парой Гжегож Фиялек/Михал Брыль.

В женском турнире Ксения Дабижа и Дарья Рудых уступили немкам Карле Боргер и Юлии Зуде — 19:21, 21:15, 14:16. Для российской пары это уже второе поражение на групповом этапе. Следующими соперницами Дабижы и Рудых станет чешский дуэт Михала Квапилова/Михаэла Кубичкова.

На групповом этапе выступят по 32 пары в мужском и женском турнирах. Победители отборочных групп пройдут в 1/8 финала. Командам, занявшим вторые и третьи места, для попадания в плей-офф предстоит сыграть стыковые матчи.



Чемпионат Европы по пляжному волейболу завершится 11 августа. Турнир проводится с 1993 года.