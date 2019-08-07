Бузато – о своём жесте: я праздновал выход на Олимпиаду в Японии

Старший тренер женской сборной России по волейболу Сержио Бузато рассказал, что своим жестом после окончания матча с Южной Кореей пытался отметить выход команды на Олимпиаду в Токио (Япония).
«Я не хотел никого обидеть. Я очень удивлен, что мой жест посчитали оскорбительным. Я просто праздновал выход на Олимпиаду, которая пройдёт в Японии. В тот момент я ни в коем случае не обращался к команде Южной Кореи. Не понимаю, почему мой жест называют расистским. В тот момент мы все радовались на площадке, я тоже радовался и таким образом отпраздновал наше попадание в Токио», — приводит слова Бузато «Р-Спорт».
4 августа российские волейболистки со счётом 3:2 обыграли Корею в матче отборочного турнира Олимпиады в Токио и завоевали путёвку на Игры-2020. По окончании встречи появилась фотография, на которой Бузато растягивает пальцами веки, показывая узкие глаза.
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