FIVB начала рассматривать жалобу на жест тренера российской сборной Бузато

Международная федерация волейбола (FIVB) получила жалобу от представителей Южной Кореи на старшего тренера женской сборной России Сержио Бузато, которого обвиняют в расистском жесте.



«FIVB в курсе дела и отмечает, что Всероссийская федерация волейбола незамедлительно предприняла шаги, чтобы удалить фотографию с различных сайтов, так как фотография не соответствует её взглядам и ценностям. FIVB получила официальную жалобу, которая сейчас рассматривается. По этому вопросу не будет никаких дальнейших комментариев, пока процесс не завершится.



Важно подчеркнуть, что FIVB не одобряет любые подобные нетактичные жесты, даже если не было намерения оскорбить», — цитирует представителя Международной федерации волейбола «Р-Спорт».



4 августа российские волейболистки со счётом 3:2 обыграли Корею в матче отборочного турнира Олимпиады в Токио и завоевали путёвку на Игры-2020. По окончании встречи появилась фотография, на которой Бузато растягивает пальцами веки, показывая узкие глаза.

Бузато – о своём жесте: я праздновал выход на Олимпиаду в Японии