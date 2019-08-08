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«Пляжницы» Макрогузова и Холомина сыграют в первом раунде плей-офф ЧЕ

«Пляжницы» Макрогузова и Холомина сыграют в первом раунде плей-офф ЧЕ
Волейбол / Пляжный волейбол 0

Надежда Макрогузова и Светлана Холомина проиграли заключительный матч группового этапа на чемпионате Европы по пляжному волейболу в Москве и вынуждены будут преодолевать сито первого раунда плей-офф…

Россиянки 8 августа уступили испанской паре Лилиана Фернандес Штайнер/Эльcа Бакерисо Макмиллан со счётом 17:21, 4:21.

Макрогузова и Холомина заняли второе место в группе H и сыграют в первом раунде плей-офф. Штайнер и Макмиллан напрямую вышли в 1/8 финала.

Напомним, на групповом этапе чемпионата Европы играют по 32 пары в мужском и женском турнирах. Победители отборочных групп проходят в 1/8 финала. Командам, занявшим вторые и третьи места, для попадания в плей-офф предстоит сыграть стыковые матчи.

Чемпионат Европы по пляжному волейболу завершится 11 августа. Турнир проводится с 1993 года.

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