Саммельвуо определится с будущим клубом после Кубка мира

Главный тренер мужской сборной России по волейболу Туомас Саммельвуо заявил, что в данный момент не время говорить о его возможном переходе в петербургский «Зенит».
В прошлом сезоне специалист возглавлял кемеровский «Кузбасс» вместе с которым завоевал золотые медали чемпионата России.
«Что касается клуба «Кузбасс», «Зенита» и многих других клубов, то сейчас не время говорить об этом. Я не читаю прессу, не слежу за этим. Что будет потом, будет ясно после Кубка мира», — приводит слова Саммельвуо ТАСС.
Матчи отборочной группы Е пройдут в Санкт-Петербурге с 9 по 11 августа. Сборная России сыграет с командами Ирана, Кубы и Мексики. На турнире будет разыграна квалификационная путёвка на Олимпиаду-2020 в Токио.
Кубок мира пройдет с 1 по 15 октября в Японии. В нем примут участие 12 сборных, включая национальную команду России.
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