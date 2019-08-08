Саммельвуо определится с будущим клубом после Кубка мира

Главный тренер мужской сборной России по волейболу Туомас Саммельвуо заявил, что в данный момент не время говорить о его возможном переходе в петербургский «Зенит».

В прошлом сезоне специалист возглавлял кемеровский «Кузбасс» вместе с которым завоевал золотые медали чемпионата России.

«Что касается клуба «Кузбасс», «Зенита» и многих других клубов, то сейчас не время говорить об этом. Я не читаю прессу, не слежу за этим. Что будет потом, будет ясно после Кубка мира», — приводит слова Саммельвуо ТАСС.

Матчи отборочной группы Е пройдут в Санкт-Петербурге с 9 по 11 августа. Сборная России сыграет с командами Ирана, Кубы и Мексики. На турнире будет разыграна квалификационная путёвка на Олимпиаду-2020 в Токио.

Кубок мира пройдет с 1 по 15 октября в Японии. В нем примут участие 12 сборных, включая национальную команду России.