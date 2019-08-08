Кобзарь выбран капитаном сборной России на олимпийском отборе

Связующий Игорь Кобзарь назначен капитаном сборной России по волейболу во время отборочного турнира на Олимпиаду-2020 в Токио.



«На олимпийском отборе капитаном сборной России будет Кобзарь. В этом квалификационном турнире каждый матч как финал для нас. Для нас каждый соперник в группе очень серьёзный», — приводит слова главного тренера национальной команды Туомаса Саммельвуо «Р-Спорт».

Кобзарь был капитаном национальной команды во время Лиги наций—2019, которую россияне выиграли.

Турнир, на котором будет разыграна олимпийская путёвка, пройдёт в Санкт-Петербурге с 9 по 11 августа. Сборная России сыграет с командами Мексики, Кубы и Ирана.



Напомним, 3 и 4 августа подопечные Туомаса Саммельвуо провели два товарищеских матча с австралийцами. По договоренности между главными тренерами игры состояли из четырёх партий. В обоих случаях наша команда оказалась сильнее со счётом 4:0.