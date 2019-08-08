Фролова и Ганенко начнут плей-офф ЧЕ по пляжному волейболу с первого раунда

Анастасия Фролова и Александра Ганенко в заключительном матче группы B на чемпионате Европы по пляжному волейболу проиграли немкам Лауре Людвиг и Марграрете Козух — 14:21, 18:21.

Российский дуэт одержал две победы в трёх матчах и занял третье место в группе. По дополнительным показателям Фролова и Ганенко уступили парам Людвиг/Козух и Йоана Хайдрих/Анук Верге-Депре (Швейцария). Теперь им предстоит начать выступление в плей-офф с первого раунда.

Максим Худяков и Игорь Величко не смогли выйти в плей-офф домашнего чемпионата Европы. Россияне проиграли все три матча и заняли последнее место в группе F.

Напомним, на групповом этапе чемпионата Европы играют по 32 пары в мужском и женском турнирах. Победители отборочных групп проходят в 1/8 финала. Командам, занявшим вторые и третьи места, для попадания в плей-офф предстоит сыграть стыковые матчи.



Чемпионат Европы по пляжному волейболу завершится 11 августа. Турнир проводится с 1993 года.