ВФВ не накажет тренера Бузато за жест «узкие глаза»

Генеральный секретарь Всероссийской федерации волейбола Александр Ярёменко рассказал, будет ли старший тренер женской сборной России Серджио Бузато наказан за своё поведение после матча с командой Южной Кореи.



После игры с кореянками появилась фотография, на которой Бузато растягивает пальцами веки, показывая узкие глаза. Международная федерация волейбола получила жалобу от Федерации волейбола Южной Кореи на этот жест.



«Мы все расстроены. И Бузато тоже. Мы принесём официальные извинения, но о санкциях к тренеру речи не хотим вести. Факт, на который обратили внимание наши соперники, конечно, неприятный. Но Серджио 20 лет работает для российского волейбола, он был и остаётся интеллигентным парнем. Он уже объяснил, что не хотел никого обидеть, это было сделано на радостях и эмоциях — он показал, что сборная едет на Олимпиаду в Японию. Он сам не рад, что так его интерпретировали — он не пытался унизить команду соперника», — приводит слова Ярёменко ТАСС.

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