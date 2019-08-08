Россияне Лямин и Мыськив вышли в 1/8 финала ЧЕ по пляжному волейболу
Россияне Никита Лямин и Тарас Мыськив выиграли третий матч подряд на чемпионате Европы по пляжному волейболу, гарантировав себе участие в 1/8 финала первенства. На сей раз они обыграли поляков Гжегожа Фиялека и Михаля Брыля — 21:18, 21:18.
В 1-м туре россияне переиграли итальянскую пару Тициано Андреатта/Андреа Абьятти, во 2-м они оказались сильнее представителей Турции Мурата Гигиноглу и Волкана Гёгтепе.
В турнирной таблице группы D Лямин и Мыськив заняли первое место. Вторыми оказались поляки, третьими — турки. Итальянцы — четвёртые.
Команды, занявшие вторые и третьи места в своих группах, проведут стыковые матчи за выход в 1/8 финала.
Чемпионат Европы по пляжному волейболу проходит в Москве и завершится 11 августа.
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