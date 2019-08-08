Определились соперники россиян в плей-офф ЧЕ по пляжному волейболу в Москве
Стали известны соперники российских мужских пар в плей-офф чемпионата Европы по пляжному волейболу. Турнир проходит в Москве.
Все российские пары, которые пробились в плей-офф, вышли во второй раунд напрямую. Вячеслав Красильников и Олег Стояновский на этой стадии встретятся с победителями пары Мартин Эрмакора/Мориц Приштауц (Австрия) — Том ван Валле/Дрис Кукелкорен (Бельгия).
Другие возможные соперники российских «пляжников»:
Константин Семёнов/Илья Лешуков — Нико Белер/Марко Краттигер (Швейцария) или Кристиан Варенхорст/Стивен ван де Вельде (Нидерланды);
Никита Лямин/Тарас Мыськив — Сергей Попов/Ярослав Гордеев (Украина) или Пётр Кантор/Бартош Лосяк (Польша).
Чемпионат Европы по пляжному волейболу в Москве завершится 11 августа.
Красильников и Стояновский пробились в 1/8 финала ЧЕ по пляжному волейболу
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