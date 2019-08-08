Определились соперники россиян в плей-офф ЧЕ по пляжному волейболу в Москве

Стали известны соперники российских мужских пар в плей-офф чемпионата Европы по пляжному волейболу. Турнир проходит в Москве.

Все российские пары, которые пробились в плей-офф, вышли во второй раунд напрямую. Вячеслав Красильников и Олег Стояновский на этой стадии встретятся с победителями пары Мартин Эрмакора/Мориц Приштауц (Австрия) — Том ван Валле/Дрис Кукелкорен (Бельгия).

Другие возможные соперники российских «пляжников»:

Константин Семёнов/Илья Лешуков — Нико Белер/Марко Краттигер (Швейцария) или Кристиан Варенхорст/Стивен ван де Вельде (Нидерланды);

Никита Лямин/Тарас Мыськив — Сергей Попов/Ярослав Гордеев (Украина) или Пётр Кантор/Бартош Лосяк (Польша).

Чемпионат Европы по пляжному волейболу в Москве завершится 11 августа.