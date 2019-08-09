Хтей: сборная России по волейболу должна без проблем выйти на Олимпиаду-2020

Победитель Олимпиады-2012 Тарас Хтей, который занимает пост спортивного директора «Белогорья», уверен, что сборная России по волейболу без проблем пробьётся на Игры 2020 года в Токио (Япония).
Турнир, на котором будет разыграна олимпийская путёвка, пройдёт в Санкт-Петербурге с 9 по 11 августа. Россияне сыграют с командами Мексики, Кубы и Ирана.
«После победной Лиги наций можно смотреть в будущее с оптимизмом. Если наши ребята подобающим образом отнесутся к соперникам и настроятся на них, то мы должны без проблем досрочно отобраться на Олимпиаду. Команды нам в группе достались достойные, но проходимые. Мы должны собраться и показать хороший волейбол. Этого будет достаточно, чтобы попасть в Токио без всяких приключений», — цитируют Хтея «Известия».
- 9 августа 2019
-
00:46
-
00:10
- 8 августа 2019
-
23:39
-
22:00
-
21:22
-
20:53
-
19:20
-
19:07
-
18:29
-
16:42
-
16:23
-
15:46
-
12:09
-
11:59
-
11:18
- 7 августа 2019
-
23:27
-
22:46
-
22:17
-
19:53
-
19:35
-
19:23
-
18:25
-
16:58
-
16:27
-
15:40
-
14:12
-
13:31
-
11:54
-
09:20
- 6 августа 2019
-
22:31
-
21:42
-
18:58
-
17:37
-
15:53
-
15:34