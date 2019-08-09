Хтей: сборная России по волейболу должна без проблем выйти на Олимпиаду-2020

Победитель Олимпиады-2012 Тарас Хтей, который занимает пост спортивного директора «Белогорья», уверен, что сборная России по волейболу без проблем пробьётся на Игры 2020 года в Токио (Япония).

Турнир, на котором будет разыграна олимпийская путёвка, пройдёт в Санкт-Петербурге с 9 по 11 августа. Россияне сыграют с командами Мексики, Кубы и Ирана.

«После победной Лиги наций можно смотреть в будущее с оптимизмом. Если наши ребята подобающим образом отнесутся к соперникам и настроятся на них, то мы должны без проблем досрочно отобраться на Олимпиаду. Команды нам в группе достались достойные, но проходимые. Мы должны собраться и показать хороший волейбол. Этого будет достаточно, чтобы попасть в Токио без всяких приключений», — цитируют Хтея «Известия».