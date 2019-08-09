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«Пляжницы» Макрогузова и Холомина снялись с матча 1-го раунда плей-офф ЧЕ

«Пляжницы» Макрогузова и Холомина снялись с матча 1-го раунда плей-офф ЧЕ
Волейбол / Пляжный волейбол 0

Россиянки Надежда Макрогузова и Светлана Холомина снялись с матча первого раунда плей-офф чемпионата Европы по пляжному волейболу, информирует официальный сайт турнира. Соревнования проходят в Москве.

Вчера, 8 августа, Холомина получила травму колена в поединке группового этапа с испанским дуэтом Лилиана Фернандес Штайнер/Эльcа Бакерисо Макмиллан.

Таким образом, соперницы Холоминой и Макрогузовой в первом раунде плей-офф россиянки Екатерина Бирлова и Евгения Уколова без борьбы вышли в 1/8 финала чемпионата Европы, где встретятся с представительницами Италии Мартой Менегатти и Викторией Орси Тот.

Чемпионат Европы по пляжному волейболу в Москве завершится 11 августа.

Определились соперники россиян в плей-офф ЧЕ по пляжному волейболу в Москве
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