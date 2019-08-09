Волейболистка «Сахалина» Диброва не поможет команде в следующем сезоне

Волейболистка «Сахалина» Марина Диброва не сможет выступить в следующем сезоне по состоянию здоровья.

«Коллектив ПСК „Сахалин“ и тренерский штаб волейбольной команды желают спортсменке скорейшего выздоровления и возвращения на игровую площадку», — говорится на официальном сайте клуба.

Заключительная часть летних сборов «Сахалина» пройдёт в Крыму. На полуострове волейболистки пробудут до 27 августа. В сентябре «Сахалин» проведёт несколько товарищеских встреч.

В минувшем розыгрыше Суперлиги «Сахалин» занял девятое место. В мае было объявлено, что новым главным тренером команды стал Александр Кошкин. Контракт со специалистом подписан на год. В прошлом сезоне Кошкин работал в тренерском штабе красноярского «Енисея».