Волейболистка «Сахалина» Диброва не поможет команде в следующем сезоне
Волейболистка «Сахалина» Марина Диброва не сможет выступить в следующем сезоне по состоянию здоровья.
«Коллектив ПСК „Сахалин“ и тренерский штаб волейбольной команды желают спортсменке скорейшего выздоровления и возвращения на игровую площадку», — говорится на официальном сайте клуба.
Заключительная часть летних сборов «Сахалина» пройдёт в Крыму. На полуострове волейболистки пробудут до 27 августа. В сентябре «Сахалин» проведёт несколько товарищеских встреч.
В минувшем розыгрыше Суперлиги «Сахалин» занял девятое место. В мае было объявлено, что новым главным тренером команды стал Александр Кошкин. Контракт со специалистом подписан на год. В прошлом сезоне Кошкин работал в тренерском штабе красноярского «Енисея».
«Сахалин» начал подготовку к сезону
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