Бочарова и Воронина не вышли в четвертьфинал ЧЕ по пляжному волейболу
Россиянки Мария Бочарова и Мария Воронина в матче 1/8 финала чемпионата Европы по пляжному волейболу в Москве проиграли Кинге Войташик и Катаржине Коциолек из Польши со счётом 21:18, 17:21, 13:15.
В четвертьфинале польские волейболистки встретятся с голландками Йой Стюббе и Марлен ван Ирсел.
Другой российский дуэт Екатерина Бирлова/Евгения Уколова также не сумел пробиться в четвертьфинал, уступив представительницам Италии Марте Менегатти и Виктории Орси Тот — 21:17, 18:21, 13:15. Итальянки поспорят за выход в полуфинал с испанками Лилианой Фернандес Штайнер и Эльcой Бакерисо Макмиллан.
Таким образом, в женской части соревнований все российские пары завершили выступления на турнире.
Соревнования в Москве завершатся 11 августа.
Фролова и Ганенко уступили в первом раунде плей-офф ЧЕ по пляжному волейболу
- 9 августа 2019
-
17:48
-
16:20
-
14:58
-
13:07
-
12:36
-
00:46
-
00:10
- 8 августа 2019
-
23:39
-
22:00
-
21:22
-
20:53
-
19:20
-
19:07
-
18:29
-
16:42
-
16:23
-
15:46
-
12:09
-
11:59
-
11:18
- 7 августа 2019
-
23:27
-
22:46
-
22:17
-
19:53
-
19:35
-
19:23
-
18:25
-
16:58
-
16:27
-
15:40
-
14:12
-
13:31
-
11:54
-
09:20
- 6 августа 2019
-
22:31
Партнерский контент