Бочарова и Воронина не вышли в четвертьфинал ЧЕ по пляжному волейболу

Россиянки Мария Бочарова и Мария Воронина в матче 1/8 финала чемпионата Европы по пляжному волейболу в Москве проиграли Кинге Войташик и Катаржине Коциолек из Польши со счётом 21:18, 17:21, 13:15.

В четвертьфинале польские волейболистки встретятся с голландками Йой Стюббе и Марлен ван Ирсел.

Другой российский дуэт Екатерина Бирлова/Евгения Уколова также не сумел пробиться в четвертьфинал, уступив представительницам Италии Марте Менегатти и Виктории Орси Тот — 21:17, 18:21, 13:15. Итальянки поспорят за выход в полуфинал с испанками Лилианой Фернандес Штайнер и Эльcой Бакерисо Макмиллан.

Таким образом, в женской части соревнований все российские пары завершили выступления на турнире.

Соревнования в Москве завершатся 11 августа.