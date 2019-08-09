Красильников/Стояновский и Лямин/Мыськив завершили борьбу на ЧЕ в Москве

Две российские мужские пары завершили борьбу на чемпионате Европы по пляжному волейболу, который проходит в Москве.

В 1/8 финала потерпели поражения чемпионы мира Вячеслав Красильников и Олег Стояновский, а также Никита Лямин и Тарас Мыськив.

Позднее будет сыгран матч 1/8 финала Константин Семёнов/Илья Лешуков (Россия) — Кристиан Варенхорст/Стивен ван де Вельде (Нидерланды).

В женской сетке ни одной российской паре не удалось выйти в четвертьфинал.

Пляжный волейбол. Чемпионат Европы. Москва, Россия

Мужчины. 1/8 финала

Вячеслав Красильников/Олег Стояновский (Россия) — Мартин Эрмакора/Мориц Приштауц (Австрия) – 0:2 (13:21, 19:21).

Никита Лямин/Тарас Мыськив (Россия)— Пётр Кантор/Бартош Лосяк (Польша) – 0:2 (17:21, 20:22).