Красильников/Стояновский и Лямин/Мыськив завершили борьбу на ЧЕ в Москве
Две российские мужские пары завершили борьбу на чемпионате Европы по пляжному волейболу, который проходит в Москве.
В 1/8 финала потерпели поражения чемпионы мира Вячеслав Красильников и Олег Стояновский, а также Никита Лямин и Тарас Мыськив.
Позднее будет сыгран матч 1/8 финала Константин Семёнов/Илья Лешуков (Россия) — Кристиан Варенхорст/Стивен ван де Вельде (Нидерланды).
В женской сетке ни одной российской паре не удалось выйти в четвертьфинал.
Пляжный волейбол. Чемпионат Европы. Москва, Россия
Мужчины. 1/8 финала
Вячеслав Красильников/Олег Стояновский (Россия) — Мартин Эрмакора/Мориц Приштауц (Австрия) – 0:2 (13:21, 19:21).
Никита Лямин/Тарас Мыськив (Россия)— Пётр Кантор/Бартош Лосяк (Польша) – 0:2 (17:21, 20:22).
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