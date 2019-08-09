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«Пляжники» Семёнов и Лешуков вышли в четвертьфинал чемпионата Европы в Москве

«Пляжники» Семёнов и Лешуков вышли в четвертьфинал чемпионата Европы в Москве
Волейбол / Пляжный волейбол 0

Российские спортсмены Константин Семёнов и Илья Лешуков вышли в четвертьфинал чемпионата Европы по пляжному волейболу, который проходит в Москве. В матче 1/8 финала Семёнов и Лешуков нанесли поражение голландской паре Кристиан Варенхорст/Стивен ван де Вельде со счётом 2:1 (14:21, 21:13, 15:12).

За выход в полуфинал Константин и Илья сыграют с итальянским дуэтом Паоло Николай/Даниэле Лупо.

Семёнов и Лешуков – единственные россияне, вышедшие в четвертьфинал домашнего первенства планеты. Ранее в 1/8 финала потерпели поражения чемпионы мира Вячеслав Красильников и Олег Стояновский, а также Никита Лямин и Тарас Мыськив.

Пляжный волейбол. Чемпионат Европы. Москва, Россия
Мужчины. 1/8 финала

Константин Семёнов/Илья Лешуков (Россия) — Кристиан Варенхорст/Стивен ван де Вельде (Нидерланды) — 2:1 (14:21, 21:13, 15:12).

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