«Пляжники» Семёнов и Лешуков вышли в четвертьфинал чемпионата Европы в Москве

Российские спортсмены Константин Семёнов и Илья Лешуков вышли в четвертьфинал чемпионата Европы по пляжному волейболу, который проходит в Москве. В матче 1/8 финала Семёнов и Лешуков нанесли поражение голландской паре Кристиан Варенхорст/Стивен ван де Вельде со счётом 2:1 (14:21, 21:13, 15:12).
За выход в полуфинал Константин и Илья сыграют с итальянским дуэтом Паоло Николай/Даниэле Лупо.
Семёнов и Лешуков – единственные россияне, вышедшие в четвертьфинал домашнего первенства планеты. Ранее в 1/8 финала потерпели поражения чемпионы мира Вячеслав Красильников и Олег Стояновский, а также Никита Лямин и Тарас Мыськив.
Пляжный волейбол. Чемпионат Европы. Москва, Россия
Мужчины. 1/8 финала
Константин Семёнов/Илья Лешуков (Россия) — Кристиан Варенхорст/Стивен ван де Вельде (Нидерланды) — 2:1 (14:21, 21:13, 15:12).
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