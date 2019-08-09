Российские волейболисты начали отбор на ОИ-2020 с победы над Мексикой

Мужская сборная России по волейболу одержала уверенную победу над командой Мексики в матче первого тура олимпийского квалификационного турнира в Санкт-Петербурге. Встреча завершилась победой подопечных Туомаса Саммельвуо со счётом 3:0 (25:15, 25:11, 25:17).
Самым результативным игроком сборной России в матче с мексиканцами стал Дмитрий Мусэрский, набравший 8 очков. По 7 баллов принесли команде Дмитрий Волков и Максим Михайлов. Весь матч на площадке провели только Артём Вольвич и Фёдор Воронков. Из заявленных на матч игроков на площадку не вышел только Егор Клюка.
Ранее в группе Е Иран на тай-брейке одолел Кубу — 3:2 (23:25, 26:28, 25:17, 25:16, 15:10).
10 августа в матче второго тура сборная России сыграет с кубинскими волейболистами.
Волейбол. Квалификационный турнир Олимпиады — 2020. Санкт-Петербург
Группа Е. Первый тур
Россия – Мексика – 3:0 (25:15, 25:11, 25:17).
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