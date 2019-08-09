Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
«Ливерпуль» — «Норвич Сити». Смотреть онлайн
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Волейбол / Новости /

Российские волейболисты начали отбор на ОИ-2020 с победы над Мексикой

Российские волейболисты начали отбор на ОИ-2020 с победы над Мексикой
Волейбол / Сборная России 0

Мужская сборная России по волейболу одержала уверенную победу над командой Мексики в матче первого тура олимпийского квалификационного турнира в Санкт-Петербурге. Встреча завершилась победой подопечных Туомаса Саммельвуо со счётом 3:0 (25:15, 25:11, 25:17).

Самым результативным игроком сборной России в матче с мексиканцами стал Дмитрий Мусэрский, набравший 8 очков. По 7 баллов принесли команде Дмитрий Волков и Максим Михайлов. Весь матч на площадке провели только Артём Вольвич и Фёдор Воронков. Из заявленных на матч игроков на площадку не вышел только Егор Клюка.

Ранее в группе Е Иран на тай-брейке одолел Кубу — 3:2 (23:25, 26:28, 25:17, 25:16, 15:10).

10 августа в матче второго тура сборная России сыграет с кубинскими волейболистами.

Волейбол. Квалификационный турнир Олимпиады — 2020. Санкт-Петербург
Группа Е. Первый тур

Россия – Мексика – 3:0 (25:15, 25:11, 25:17).

Олимпийская квалификация (м). Группа E. 1-й тур
09 августа 2019, пятница. 19:00 МСК
Россия
3 : 0
25:15, 25:11, 25:17
Мексика
Комментарии (0)
Новости. Волейбол
Все новости RSS
Партнерский контент