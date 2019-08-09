Саммельвуо: хорошо, что быстро выиграли у Мексики, и уже готовимся к Кубе

Главный тренер мужской сборной России по волейболу Туомас Саммельвуо прокомментировал победу своих подопечных в матче первого тура олимпийского квалификационного турнира в Санкт-Петербурге с командой Мексики — 3:0 (25:15, 25:11, 25:17).

«Много ошибок было у обеих команд на подаче. Очень сложно в этой ситуации держать игровой ритм. Очень хорошо, что выиграли быстро, 3:0, и сейчас уже отдыхаем с мыслями о завтрашнем матче, готовимся к Кубе.

Был план, чтобы все поиграли, все почувствовали этот турнир, стали, как одно целое. Думаю, что теперь к следующим двум играм все будут готовы», — сказал Саммельвуо.

10 августа в матче второго тура сборная России сыграет с кубинскими волейболистами, на тай-брейке уступившими иранцам в стартовом матче (2:3).