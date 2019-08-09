Бутько: Мексика не тот соперник, но, надеюсь, будем каждый день прибавлять

Связующий сборной России по волейболу Александр Бутько прокомментировал победу в матче первого тура олимпийского квалификационного турнира в Санкт-Петербурге с командой Мексики — 3:0 (25:15, 25:11, 25:17).

«Здорово, публика шикарная. Немножко была нервозность, потому что играем дома, чувствуем ответственность. Конечно, Мексика не тот соперник, но, думаю, каждый день будем прибавлять, надеюсь. Тяжеловато ещё, конечно. Нет игрового ритма у нас, кто не играл в Лиге наций, немножко отстаём от ребят. По сути, только пару недель тренируемся вместе, но Туомас доверяет, и это не может не радовать. Надо, конечно же, уменьшать количество собственных ошибок, потому что с каждым днём соперники будут всё сильнее. Надо постараться показать свой максимум в последней игре», — сказал Бутько.