Тетюхин: Куба – это уже совсем другой соперник. Нужно, чтобы все были в тонусе

Генеральный менеджер мужской сборной России по волейболу Сергей Тетюхин прокомментировал победу национальной команды в матче первого тура олимпийского квалификационного турнира в Санкт-Петербурге с командой Мексики — 3:0 (25:15, 25:11, 25:17).

«Сегодня имели возможность дать ребятам поиграть, поэтому практически все получили игровую практику. Это очень важно перед завтрашним матчем. Команда Кубы – это уже совсем другой соперник. Нужно, чтобы все были в тонусе.

Сегодня общекомандная игровая практика дала нам возможность посмотреть на ребят, кто в какой форме. Первый матч, и не всегда получается всё то, что ты хочешь. Расписание – правильное и планомерное, завтра идёт команда Кубы, которая на порядок сильнее Мексики. Сегодня чуть-чуть потренировались, и этого достаточно. Лишнюю энергию терять не стоит и не нужно, наверно. Впереди два очень сложных матча», — сказал Тетюхин.

10 августа в матче второго тура сборная России сыграет с кубинскими волейболистами.