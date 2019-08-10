Стали известны первые финалистки чемпионата Европы по пляжному волейболу

Латвийские «пляжницы» Тина Граудина и Анастасия Кравченкова вышли в финал чемпионата Европы по пляжному волейболу. Турнир проходит в Москве.

В полуфинале Граудина и Кравченкова взяли верх над испанками Лилианой Фернандес и Эльсой Бакерисо со счётом 21:19, 19:21, 15:12. В финале латвийские волейболистки сыграют с победительницами встречи между Кинги Войтасик и Катажины Коцёлек из Польши и швейцарками Йоаной Хайдрих и Аноук Верж-Депре.

На групповом этапе чемпионата Европы выступили по 32 пары в мужском и женском турнирах. Победители отборочных групп прошли в 1/8 финала. Команды, занявшие вторые и третьи места, для попадания в плей-офф провели стыковые матчи.

Чемпионат Европы по пляжному волейболу завершится 11 августа.