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Польки Войтасик и Коцёлек — в финале ЧЕ по пляжному волейболу в Москве

Польки Войтасик и Коцёлек — в финале ЧЕ по пляжному волейболу в Москве
Волейбол / Пляжный волейбол 0

Польские «пляжницы» Кинги Войтасик и Катажина Коцёлек вышли в финал чемпионата Европы по пляжному волейболу. Турнир проходит в Москве.

В 1/2 финала Войтасик и Коцёлек выиграли у швейцарских волейболисток Йоаны Хайдрих и Аноук Верж-Депре со счётом 18:21, 21:18, 15:8.

Ранее в первом полуфинале латвийки Тина Граудина и Александра Кравченкова взяли верх над Лилианой Фернандес и Эльсой Бакерисо из Испании.

Финал и матч за третье место состоятся сегодня, 10 августа.

На групповом этапе чемпионата Европы выступили по 32 пары в мужском и женском турнирах. Победители отборочных групп прошли в 1/8 финала. Команды, занявшие вторые и третьи места, для попадания в плей-офф провели стыковые матчи.

Чемпионат Европы по пляжному волейболу в Москве завершится 11 августа.

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