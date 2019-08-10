Польки Войтасик и Коцёлек — в финале ЧЕ по пляжному волейболу в Москве

Польские «пляжницы» Кинги Войтасик и Катажина Коцёлек вышли в финал чемпионата Европы по пляжному волейболу. Турнир проходит в Москве.
В 1/2 финала Войтасик и Коцёлек выиграли у швейцарских волейболисток Йоаны Хайдрих и Аноук Верж-Депре со счётом 18:21, 21:18, 15:8.
Ранее в первом полуфинале латвийки Тина Граудина и Александра Кравченкова взяли верх над Лилианой Фернандес и Эльсой Бакерисо из Испании.
Финал и матч за третье место состоятся сегодня, 10 августа.
На групповом этапе чемпионата Европы выступили по 32 пары в мужском и женском турнирах. Победители отборочных групп прошли в 1/8 финала. Команды, занявшие вторые и третьи места, для попадания в плей-офф провели стыковые матчи.
Чемпионат Европы по пляжному волейболу в Москве завершится 11 августа.
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