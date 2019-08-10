Поляки Кантор и Лосяк вышли в 1/2 финала чемпионата Европы по пляжному волейболу

Представители Польши Пётр Кантор и Бартош Лосяк пробились в полуфинал чемпионата Европы по пляжному волейболу. Турнир проходит в Москве.

В четвертьфинале они нанесли поражение волейболистам из Нидерландов Александру Брауэру и Роберту Меувсену со счётом 18:21, 21:17, 15:11.

Полуфиналы, финальный поединок и матч за третье место состоятся завтра, 11 августа.

На групповом этапе чемпионата Европы выступили по 32 пары в мужском и женском турнирах. Победители отборочных групп прошли в 1/8 финала. Команды, занявшие вторые и третьи места, для попадания в плей-офф провели стыковые матчи.

Чемпионат Европы по пляжному волейболу завершится 11 августа. В прошлом году соревнования выиграли норвежцы Андерс Бернтсен Мол и Кристиан Сандли Сорум.