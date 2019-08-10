Иранские волейболисты одержали вторую победу в отборе на ОИ в Санкт-Петербурге

Мужская сборная Ирана по волейболу одержала вторую победу на олимпийском квалификационном турнире в Санкт-Петербурге. Иранские волейболисты уверенно выиграли у команды Мексики со счётом 3:0 (25:18, 25:21, 27:25).

Самым результативным игроком матча стал иранский диагональный Поря Яли, набравший 20 очков. Его коллега по амплуа Мохаммадджавад Манавинезхад записал на свой счёт 15 баллов. 19 очков принёс мексиканцам диагональный Даниэль Варгас.

Накануне иранцы на тай-брейке обыграли сборную Кубы (3:2), а мексиканцы уступили россиянам (0:3).

Во втором матче игрового дня в группе Е позднее встретятся команды России и Кубы.

Волейбол. Квалификационный турнир Олимпиады-2020. Санкт-Петербург

Группа Е. Второй тур

Иран – Мексика – 3:0 (25:18, 25:21, 27:25).